В Уфе ведутся поиски 35-летней женщины

В столице Башкирии объявлены новые поиски. Волонтёры организации «Лиза Алерт Башкортостан» ведут поиски 35-летней Ирины Уваровой. Женщина ушла из дома и не вернулась.

26 августа уфимка ушла из дома. Ведь день женщину прождали близкие, но обратно она так и не вернулась. Тогда семья пропавшей обратилась за помощью к волонтерам.

Рост Ирины примерно 160 см, телосложение среднее. Волосы светлые, а глаза карие. Была одета в красный плащ ниже колен, черную футболку, красные спортивные брюки и розовые кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номерам: 8 800 700 54 54, 8 987 099 70 92, 112.