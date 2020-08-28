Радий Хабиров обратился к БСК: «Предложение о выкупе акций уже неактуально»

Власти Башкирии больше не заинтересованы в покупке контрольного пакета акций «Башкирской содовой компании». Об этом заявил глава республики Радий Хабиров. По его словам, руководство предприятия решило проигнорировать предложение о сделке.
Ранее президент России Владимир Путин поручил региональным властям максимально объемно проверить деятельность БСК. К этой работе он попросил подключиться и представителей прокуратуры: Путина интересует сделка десятилетней давности, из-за которой активы компании перешли в частные руки.
Добавим, что после решения главы региона о том, что шихан Куштау не будет разрабатываться для добычи известняка, в БСК заявили, что начнут увольнять сотрудников и сократят инвестиционную программу. Власти Башкирии назвали данное решение шантажом.