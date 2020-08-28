Радий Хабиров обратился к БСК: «Предложение о выкупе акций уже неактуально»

Я два раза публично сказал, по сути, сделал публичную оферту. Я сказал, что, поскольку компания не готова брать на себя ответственность за сохранение предприятия без сырьевой базы Куштау, более того, два дня назад они начали угрожать сокращением двух тысяч человек и остановкой производства, мы предлагаем купить акции, получить контрольный пакет – и сами будем нести ответственность за это предприятие. С тех пор ни один представитель компании на нас не выходил. Чем глубже, чем дальше мы сейчас изучаем эту ситуацию, я полагаю, что этот вопрос уже не актуален

Радий Хабиров, глава Башкирии