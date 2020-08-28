В Башкирии вновь увеличилось число зараженных коронавирусом

Еще 31 человек заразился новой коронавирусной инфекцией в Башкирии. Об этом сообщил региональный Минздрав. По данным ведомства, общее число зараженных на сегодняшний день составляет 7 698 человек.

Большинству из них уже удалось побороть болезнь. Так, за минувшие сутки 35 пациентов были отправлены домой с выздоровлением. Число выздоровевших, по состоянию на 28 августа, составляет 6 872 жителя республики.