Радий Хабиров назвал хамством приватизацию «Соды»

Совершенно точно могу сказать: ситуация вокруг приватизации «Соды» - она была сделана настолько… хамство, я бы сказал. На протяжении долгих лет она являлась раздражающей страницей в экономике республики. Последняя история – решимость разрабатывать гору Куштау. В целом текущее поведение – вывод активов. У нас большое количество вопросов по политике займа. За 2-3 года предприятие выпустило 6 миллиардов займов. Кому они давали займы? Предприятиям, у которых уставной капитал менее 100 миллионов рублей, а собственники находятся на Кипре. Эти займы сделаны сроком до 2029 года, они в рублях сделаны. Вы понимаете, что могло произойти. На развитие предприятия серьезных усилий не делалось. Это было возмутительно.

Радий Хабиров