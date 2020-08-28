Радий Хабиров назвал хамством приватизацию «Соды»

Радий Хабиров высказал свое мнение о ситуации на БСК в эфире телеканала РБК. 

Вот уже несколько дней главной темой новостей является непростая ситуация в Башкирской содовой компании. Президент России Владимир Путин лично потребовал Генпрокуратуру проверить, куда исчезают многомиллиардные прибыли одного из крупнейших предприятий России. 

Сам Путин предположил, что все деньги уходят в офшоры. Тем временем в Башкирии уже инициирована проверка процедуры сделки по приватизации БСК, в результате которой республика лишилась контрольного пакета акций. Все необратимые процессы начались как раз с того момента, когда предприятие перешло под частный контроль.

Совершенно точно могу сказать: ситуация вокруг приватизации «Соды» - она была сделана настолько… хамство, я бы сказал. На протяжении долгих лет она являлась раздражающей страницей в экономике республики. Последняя история – решимость разрабатывать гору Куштау. В целом текущее поведение – вывод активов. У нас большое количество вопросов по политике займа. За 2-3 года предприятие выпустило 6 миллиардов займов. Кому они давали займы? Предприятиям, у которых уставной капитал менее 100 миллионов рублей, а собственники находятся на Кипре. Эти займы сделаны сроком до 2029 года, они в рублях сделаны. Вы понимаете, что могло произойти. На развитие предприятия серьезных усилий не делалось. Это было возмутительно.

Радий Хабиров

Глава Башкирии также отметил, что приватизация содового производства - четко спланированная схема, которая вынашивалась годами. 

История началась в 2007-2008 годах, когда по сути теми акционерами началась целенаправленное приведение к тому, чтобы республика потеряла контрольный пакет. Из «Соды» были выведены все лицензии на «Сырьевую компанию», после этого продано предприятиям с Кипра цементное производство, и после того, как осталась сама «Сода», ее соединили с «Каустиком». Они соединили киоск с торговым центром.  Мы уже направили в прокуратуру пару дней назад заявление. Мы считаем, что сделка была незаконной и несправедливой.

Радий Хабиров