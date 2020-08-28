Радий Хабиров назвал хамством приватизацию «Соды»

Радий Хабиров высказал свое мнение о ситуации на БСК в эфире телеканала РБК.
Вот уже несколько дней главной темой новостей является непростая ситуация в Башкирской содовой компании. Президент России Владимир Путин лично потребовал Генпрокуратуру проверить, куда исчезают многомиллиардные прибыли одного из крупнейших предприятий России.
Сам Путин предположил, что все деньги уходят в офшоры. Тем временем в Башкирии уже инициирована проверка процедуры сделки по приватизации БСК, в результате которой республика лишилась контрольного пакета акций. Все необратимые процессы начались как раз с того момента, когда предприятие перешло под частный контроль.
Совершенно точно могу сказать: ситуация вокруг приватизации «Соды»
- она была сделана настолько… хамство, я бы сказал. На протяжении долгих лет
она являлась раздражающей страницей в экономике республики. Последняя история –
решимость разрабатывать гору Куштау. В целом текущее поведение – вывод активов.
У нас большое количество вопросов по политике займа. За 2-3 года предприятие
выпустило 6 миллиардов займов. Кому они давали займы? Предприятиям, у которых
уставной капитал менее 100 миллионов рублей, а собственники находятся на Кипре.
Эти займы сделаны сроком до 2029 года, они в рублях сделаны. Вы понимаете, что
могло произойти. На развитие предприятия серьезных усилий не делалось. Это было
возмутительно.
Радий Хабиров
Глава Башкирии также отметил, что приватизация содового производства - четко спланированная схема, которая вынашивалась годами.
История началась в 2007-2008 годах, когда по сути теми
акционерами началась целенаправленное приведение к тому, чтобы республика потеряла
контрольный пакет. Из «Соды» были выведены все лицензии на «Сырьевую компанию»,
после этого продано предприятиям с Кипра цементное производство, и после того,
как осталась сама «Сода», ее соединили с «Каустиком». Они соединили киоск с
торговым центром. Мы уже направили в
прокуратуру пару дней назад заявление. Мы считаем, что сделка была незаконной и
несправедливой.