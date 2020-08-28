Радий Хабиров заявил, что Башкирия не планирует перепродавать контрольный пакет БСК

По словам Радия Хабирова, история началась именно в 2007-2008 годах, а «теми акционерами, которые сейчас являются мажоритарными держателями акций «Соды» началось целенаправленное выведение и целенаправленное приведение к тому, чтобы республика потеряла контрольный пакет». Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии уже отправило в прокуратуру заявление, что мы считаем эту сделку незаконной и несправедливой, и республике соответствующим образом нанесён ущерб. По предварительным расчетам, это десятки миллиардов рублей.