В Башкирии проверили использование денег при строительстве дома культуры

Каждая копейка потрачена по назначению. Такой вывод был сделан в ходе проверки дома культуры в селе Елимбетово Стерлибашевского района. В рамках партийного проекта «Единой России» была укреплена материально техническая база.

Отремонтированный в прошлом году местный клуб укомплектовали современным оборудованием. К примеру, танцевальный зал оснастили зеркалами, хореографическим станком и мебелью. Для фольклорно-эстрадного ансамбля приобрели костюмы. Почти три миллиона рублей было выделено елембетовцам в рамках партийного проекта «Местный дом культуры». Сегодня же состоялась презентация того, как были использованы денежные средства.