В Иглинском районе реконструируют дорогу за 220 млн рублей

Чуть позже дорогу расширили, устроили кюветы для отведения воды. По периметру установят дорожные знаки и барьерные ограждения. Общая толщина асфальта составляет 13 см. В планах у подрядчика до конца года заасфальтировать участок до деревни Субакаево, в 2021 году обновленная дорога дойдет до села Иглино.