В Иглинском районе реконструируют дорогу за 220 млн рублей

220 миллионов на реконструкцию дороги Иглино-Субакаево-Кальтовка протяженностью 7,5 км. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В 2019 году согласно технологии, земельное полотно отсыпали до проектных отметок, затем сделали дренирующий слой из песчано-гравийной смеси, подстилающий слой толщиной в 20 см, щебеночное основание, крупнозернистое асфальтобетонное покрытие – 7 см и затем мелкозернистый асфальт толщиной 5 см.
Чуть позже дорогу расширили, устроили кюветы для отведения воды. По периметру установят дорожные знаки и барьерные ограждения. Общая толщина асфальта составляет 13 см. В планах у подрядчика до конца года заасфальтировать участок до деревни Субакаево, в 2021 году обновленная дорога дойдет до села Иглино.