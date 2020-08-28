В России увеличилось общее число заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за сутки было зарегистрировано ещё 4829 человек с COVID-19.
За всё время пандемии в России, по официальным данным, было выявлено 980 405 человек с коронавирусом. Однако одновременно болеют лишь 165 025 пациентов. Этот показатель за сутки уменьшился на 1186 человек.
С выздоровлением было выписано ещё 5905 пациентов (за всё время — 798 466). От коронавируса скончались за сутки 110 человек (за всё время — 16 914).