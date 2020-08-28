Жителя Башкирии оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку сотруднику ФСБ

В мае 2020 года обвиняемый попытался дать взятку сотруднику ФСБ в размере 400 тысяч рублей, чтобы получить разрешение на въезд для своего товарища. Его другу запретили въезд на территорию России на длительное время. Сотрудник ФСБ сообщил о произошедшем начальству.