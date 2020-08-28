Главный гаишник Башкирии рассказал, кто чаще всего умирает на дорогах

Начальник Госавтоинспекции Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал о самой проблемной категории людей на дорогах. По его мнению, это пешеходы.

По словам Гильмутдинова, в этом году на пешеходов в тёмное время суток было совершено 180 наездов. В 38 случаях люди умерли, а 154 получили ранения.