Главный гаишник Башкирии рассказал, кто чаще всего умирает на дорогах

Начальник Госавтоинспекции Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал о самой проблемной категории людей на дорогах. По его мнению, это пешеходы.
По словам Гильмутдинова, в этом году на пешеходов в тёмное время суток было совершено 180 наездов. В 38 случаях люди умерли, а 154 получили ранения.
Все наезды на пешеходов совершаются в тёмное время суток. В связи с этим Гильмутдинов призывает жителей Башкирии использовать на одежде, сумках, колясках и т.д светоотражающие элементы. Это делается для того, чтобы избежать несчастных случаев в вечернее время суток. Наличие таких элементов является обязательным по закону.