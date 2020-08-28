Пожарно-волонтерский опыт Башкирии распространят на всю страну

Опыт Башкортостана по созданию волонтерских движений и профилактике пожаров может быть масштабирован на всю страну. Об этом сегодня в Уфе заявил начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России Валентин Нелюбов.
Он принял участие в круглом столе «Лига безопасности в республике», который прошел в Конгресс-холле. По данным экстренных служб, сегодня в регионе по линии МЧС объединены 500 добровольцев, которые помогают в поиске пропавших людей.
Любой желающий может стать волонтером. Для этого достаточно зайти на сайт МЧС и в специальной вкладке заполнить анкету, после чего с человеком свяжутся спасатели. Также российским регионам может быть интересна практика внедрения противопожарных извещателей, отметили гости.