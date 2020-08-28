Во всех школах Башкирии отменят единый звонок с уроков

В новом учебном году у каждого класса будет индивидуальное расписание. В связи с этим привычные звонки на перемену будут отменены. Об этом сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения РФ Тамара Романова.
Напомним, торжественная линейка в честь празднования Дня Знаний будет лишь для первоклассников и учеников выпускных классов (9 и 11).
О том, как будет проходить 1 сентября в разных учебных заведениях республики можете почитать в нашем материале. Его можно найти тут.
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