Во всех школах Башкирии отменят единый звонок с уроков

«В школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время. У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка, будут открыты дополнительные входы в здания, по возможности постараемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои особенности»

Тамара Романова, директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения РФ