Во всех школах Башкирии отменят единый звонок с уроков

В новом учебном году у каждого класса будет индивидуальное расписание. В связи с этим привычные звонки на перемену будут отменены. Об этом сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения РФ Тамара Романова.

«В школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время. У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка, будут открыты дополнительные входы в здания, по возможности постараемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои особенности»

Тамара Романова, директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения РФ

Напомним, торжественная линейка в честь празднования Дня Знаний будет лишь для первоклассников и учеников выпускных классов (9 и 11). 

О том, как будет проходить 1 сентября в разных учебных заведениях республики можете почитать в нашем материале. Его можно найти тут.

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