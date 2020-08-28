В Башкирии детей из малоимущих семей бесплатно подстригли к школе

Республиканская акция «Помоги собраться в школу» походит к своему финалу. На этой неделе к ней подключились парикмахеры. Несколько салонов красоты в Баймаке сделали профессиональные стрижки школьникам из малообеспеченных семей.
Финальную точку в марафоне добра для ребят решили поставить цветоводы. 31 августа в районе пройдет флешмоб «Букет для первоклассника». В Дюртюлях благодаря помощи неравнодушных удалось собрать канцелярские товары, рюкзаки и школьную форму. Все это с доставкой на дом передается малоимущим семьям.
Кстати, те, кому сложно собрать ребенка в школу, могут написать о своей проблеме в соцсетях – их обязательно заметят. К акции подключились даже сами школьники. Уж они-то точно знают, что в школу хочется идти при полном параде.