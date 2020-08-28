Стали известны подробности падения подростка со скалы

27 августа в Нуримановском районе 12-летний подросток сорвался со скалы. Мальчишка пролетел 3 метра вниз и застрял в скалах. Издание ГорОбзор.ру сообщило подробности инцидента.

Ребёнок сорвался с Красных скал в поселке Павловка. Он получил серьёзные травмы, в том числе перелом ноги. К мальчику на помощь тут же поспешили очевидцы. Одна из женщин оказала первую помощь пострадавшему: наложила шину, остановила кровотечение.

А вот скорая помощь повела себя безответственно – бригада врачей приехала на вызов не сразу, а перед этим несколько раз уточнила, нужна ли пострадавшему медицинская помощь вообще.

После мне несколько раз перезванивали из скорой помощи с рядом вопросов «А мы точно нужны? А можете сами его нам привезти?». Я разозлилась и сказала, что я его даже из скал вытащить не смогу и к тому же я не знаю, можно ли его как-то вообще двигать. Позже я увидела, что у мальчика начали синеть и сохнуть губы, я крикнула, чтоб нам скинул кто-нибудь воду.

очевидец

К счастью, спасатели прибыли на помощь, вызволили ребенка из заточения и госпитализировали.