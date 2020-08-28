Стали известны подробности падения подростка со скалы

После мне несколько раз перезванивали из скорой помощи с рядом вопросов «А мы точно нужны? А можете сами его нам привезти?». Я разозлилась и сказала, что я его даже из скал вытащить не смогу и к тому же я не знаю, можно ли его как-то вообще двигать. Позже я увидела, что у мальчика начали синеть и сохнуть губы, я крикнула, чтоб нам скинул кто-нибудь воду.

очевидец