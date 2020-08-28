Стали известны подробности падения подростка со скалы

27 августа в Нуримановском районе 12-летний подросток сорвался со скалы. Мальчишка пролетел 3 метра вниз и застрял в скалах. Издание ГорОбзор.ру сообщило подробности инцидента.
Ребёнок сорвался с Красных скал в поселке Павловка. Он получил серьёзные травмы, в том числе перелом ноги. К мальчику на помощь тут же поспешили очевидцы. Одна из женщин оказала первую помощь пострадавшему: наложила шину, остановила кровотечение.
А вот скорая помощь повела себя безответственно – бригада врачей приехала на вызов не сразу, а перед этим несколько раз уточнила, нужна ли пострадавшему медицинская помощь вообще.
К счастью, спасатели прибыли на помощь, вызволили ребенка из заточения и госпитализировали.