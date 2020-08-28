Радий Хабиров отправился на Куштау, чтобы избежать силового штурма

В эфире телеканала БСТ вице-премьер Правительства Башкирии Азат Бадранов рассказал, как Радий Хабиров принял решение о поездке на Куштау.
События 15-16 августа в Ишимбайском районе около горы Куштау разворачивались стремительно. Власти республики находились в постоянном контакте с правоохранительными органами.
Однако все решило очередное спецдонесение. Именно тогда стало понятно, что напряжение достигло максимума.
Это понимание стало приходить, когда мы наблюдали митинг в субботу. Смотрели по видеороликам. Решение принимается, конечно, не по роликам, а по информации от правоохранительных органов. Жертв, слава Богу, не было. Силовым блоком, возможно, готовился штурм, наращивали контингент сотрудников от 500 до 700 человек. Мы понимали, что, если они двинутся в сторону людей, это неминуемо приведет к жертвам. Азат Бадранов, вице-премьер Правительства Башкирии
Бадранов подчеркнул, что в таких условиях ни в коем случае нельзя было допустить кровопролития. Именно в такой тяжелый момент Радий Хабиров принял решение отправиться на гору.
В моем понимании, когда руководитель принимает такое решение, это подвиг. Он понимал, что надо действовать оперативно, иначе будут жертвы. Здесь и критики, и оппозиция очень уважительно отнеслись к тому, что Радий Фаритович сделал в то воскресенье. Азат Бадранов, вице-премьер Правительства Башкирии