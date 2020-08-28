Радий Хабиров отправился на Куштау, чтобы избежать силового штурма

Это понимание стало приходить, когда мы наблюдали митинг в субботу. Смотрели по видеороликам. Решение принимается, конечно, не по роликам, а по информации от правоохранительных органов. Жертв, слава Богу, не было. Силовым блоком, возможно, готовился штурм, наращивали контингент сотрудников от 500 до 700 человек. Мы понимали, что, если они двинутся в сторону людей, это неминуемо приведет к жертвам.

Азат Бадранов, вице-премьер Правительства Башкирии