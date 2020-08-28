Погода на 29 августа в Башкирии: жара и сильный ветер

29 августа в Башкирии установится жаркий, ясный день. Местами есть грозы и небольшие дожди, но это не портит общую картину. Усиливаются и ветра, которые в некоторых городах дойдут до 15 метров в секунду.

Редакция bash.news узнала, какая будет погода сегодня в республике

Погода в Уфе на 29 августа

В Уфе будет жаркий, ясный день.

Утром температура воздуха составит +18 градусов. К 11:00 потеплеет до +24. В 17:00 будет +27 градусов.

Максимальная скорость ветра – 11 метров в секунду.

Погода в Стерлитамаке на 28 августа

В Стерлитамаке чуть жарче, чем в Уфе.

В 8:00 будет +19. К полудню потеплеет до +25. В 17:00 будет пик жары в +28 градусов.

Ожидается ветер до 11 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 29 августа

В Нефтекамске обещают грозу и дождь.

В 8:00 температура воздуха составит +17 градусов, будет небольшой дождь. К полудню потеплеет до +22. Солнце выглянет в районе 14:00, но к 17:00 небо опять затянет тучами. Синоптики обещают грозу с 17:00 до 20:00. Температура воздуха – +24 градуса.

Ветер усилится до 10 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 29 августа

В Октябрьском будет сильный ветер.

Температура в 8:00 составит +17 градусов. К полудню потеплеет до +24. В 17:00 будет +25 градусов. День будет ясным и жарким.

Несмотря на такую прекрасную погоду, в Нефтекамске будет дуть ветер до 15 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 29 августа

В Белорецке тоже будет тепло.

Утром температура составит +19 градусов. К 11:00 потеплеет до +25. В 17:00 будет также +25.

Возможно усиление ветра до 13 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 29 августа

В Кумертау будет очень жарко.

В 8:00 температура воздуха составит +20. В 11:00 будет уже +26. К 17:00 потеплеет до +30.