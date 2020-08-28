Жителя Уфы посадили на 23 года за жестокое убийство

Сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть страшное преступление, совершенное 18 лет. 47-летний уфимец убил сторожа фирмы, а после с сообщником ограбил сейф. Теперь мужчине предстоит провести за решеткой больше 20 лет.

Преступление было совершено ещё в 2002 году. Именно тогда было обнаружено тело сторожа, которого зверски зарезал неизвестный. Мужчина охранял фирму, из сейфа которой было похищено 30 тысяч рублей. Только в 2020 году удалось доказать причастность одного из заключенных к убийству.

Благодаря успешно-проведенным следственно-оперативным мероприятиям удалось установить причастность обоих мужчин к указанному разбойному нападению, один из которых совершил убийство сторожа. Как установлено следствием и судом, двое мужчин в ночное время проникли на предприятие, чтобы похитить деньги и иные ценности, но были обнаружены сторожем, один из грабителей нанес сторожу смертельные ножевые ранения в шею, после чего злоумышленники похитили деньги и скрылись.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Теперь в общей сложности убийце предстоит отсидеть в тюрьме 23 года и 8 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.