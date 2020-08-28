Жителя Уфы посадили на 23 года за жестокое убийство

Сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть страшное преступление, совершенное 18 лет. 47-летний уфимец убил сторожа фирмы, а после с сообщником ограбил сейф. Теперь мужчине предстоит провести за решеткой больше 20 лет.

Преступление было совершено ещё в 2002 году. Именно тогда было обнаружено тело сторожа, которого зверски зарезал неизвестный. Мужчина охранял фирму, из сейфа которой было похищено 30 тысяч рублей. Только в 2020 году удалось доказать причастность одного из заключенных к убийству.