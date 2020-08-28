В Башкирии под колесами трактора погиб пенсионер на велосипеде

Страшная авария произошла в деревне Кадыргулово Давлекановского района. Под колёсами трактора погиб пенсионер. Известно, что мужчина ехал по сельской дороге на велосипеде. 

Подробности инцидента сообщила Госавтоинспекция Башкирии. 64-летний велосипедист не справился с управлением и свернул под колёса трактора. Его задели колёса прицепа. Пенсионер получил серьёзные травмы. 

К сожалению, пострадавший не смог пережить полученные травмы — мужчина скончался на месте аварии. Точные обстоятельства аварии предстоит выяснить. 

Фото: ГИБДД РБ. 