В Башкирии под колесами трактора погиб пенсионер на велосипеде

Страшная авария произошла в деревне Кадыргулово Давлекановского района. Под колёсами трактора погиб пенсионер. Известно, что мужчина ехал по сельской дороге на велосипеде.

Подробности инцидента сообщила Госавтоинспекция Башкирии. 64-летний велосипедист не справился с управлением и свернул под колёса трактора. Его задели колёса прицепа. Пенсионер получил серьёзные травмы.

К сожалению, пострадавший не смог пережить полученные травмы — мужчина скончался на месте аварии. Точные обстоятельства аварии предстоит выяснить.