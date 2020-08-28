Радию Хабирову предлагали специально заразиться коронавирусом

«Вот такой секрет открою. Когда все это начиналось, помните, это было страшно, потому что неведомо. Методик лечения нет, болезнь очень быстро протекающая, непонятно, как организм человека сработает. Потом рядом люди начали умирать. Потом вот эти всевозможные разговоры: на ИВЛ попал — и умер, что якобы сама искусственная вентиляция опасна. Мы как-то беседовали с Андреем Геннадьевичем, и он мне предлагает: "Нам с тобой надо договориться, кому-то первому заболеть, чтобы сохранить управляемость республики"»

Радий Хабиров, руководитель республики