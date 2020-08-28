Радию Хабирову предлагали специально заразиться коронавирусом
Главе Башкирии Радию Хабирову предлагали переболеть коронавирусом. Об этом он рассказал в своем интервью агентству ТАСС.
Руководитель региона поделился историей о необычном предложении, которое поступило от первого вице-премьера регионального кабмина Андрея Назарова.
«Вот такой секрет открою. Когда все это начиналось, помните, это было страшно, потому что неведомо. Методик лечения нет, болезнь очень быстро протекающая, непонятно, как организм человека сработает. Потом рядом люди начали умирать. Потом вот эти всевозможные разговоры: на ИВЛ попал — и умер, что якобы сама искусственная вентиляция опасна. Мы как-то беседовали с Андреем Геннадьевичем, и он мне предлагает: "Нам с тобой надо договориться, кому-то первому заболеть, чтобы сохранить управляемость республики"»
Радий Хабиров, руководитель республики
Радий Хабиров признался, что эта идея его смутила и он выступил с ответным предложением: «Не нарываться специально на болезнь». По словам главы Башкирии, избегать инфекции – самое сознательное решение.
«Хотя я его понимаю. Ведь разные пиковые были моменты — у нас в администрации просто отделами люди уходили. В некоторых местах практически половина администраций муниципалитетов уходила — заболевали»