Нуждается в медпомощи: в Башкирии пропал 31-летний мужчина

В Туймазинском районе разыскивают без вести пропавшего 31-летнего Рустама Низамиева. Жителя села Агиртамак ищут со вчерашнего дня. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся.
К поискам Рустама приступили местные волонтеры. Они сообщили, что мужчина нуждается в помощи медиков, поэтому важно найти его как можно быстрее.
Приметы: телосложение среднее, рост около 170 см, черные волосы, кареглазый. Рустам был одет в черные спортивные брюки, рубашку в клетку черно-зеленого цвета и черные кроссовки с красной полоской.