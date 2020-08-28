Нуждается в медпомощи: в Башкирии пропал 31-летний мужчина

В Туймазинском районе разыскивают без вести пропавшего 31-летнего Рустама Низамиева. Жителя села Агиртамак ищут со вчерашнего дня. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся.

К поискам Рустама приступили местные волонтеры. Они сообщили, что мужчина нуждается в помощи медиков, поэтому важно найти его как можно быстрее.