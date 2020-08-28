В Уфе временно ограничили проезд по участку улицы Авроры

В Уфе временно ограничили движение по улице Авроры в районе жилого дома №17. Это связано с проведением работ по устройству наружных систем водоснабжения. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Ограничение будет действовать с 20:00 28 августа до 6:00 31 августа. Кроме того, в данный период изменена схема движения общественного транспорта, а движение троллейбусных маршрутов № 13, 16, 21 временно приостановлено.