Радий Хабиров изменил правила самоизоляции в Башкирии

В профессиональных образовательных организациях с 1 сентября очно, в том числе с заселением в общежития, будут учиться студенты первых и выпускных курсов. Для остальных курсов начинается учебная (производственная) практика преимущественно по месту проживания. Со 2 октября все студенты колледжей будут учиться очно, в том числе при чередовании с дистанционным обучением.