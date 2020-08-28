Эксперты объяснили, как Башкирия могла потерять часть акций БСК

Таким образом, получилось так, что тот пакет акций, который был в виде 62 в «Соде», в масштабах БСК в результате занижения стоимости АО оказался, на мой взгляд, как минимум в 2 раза, и, таким образом, доля республики оказалась на уровне 38%.

Азат Янгиров, доктор экономических наук, ректор Института образования Республики Башкортостан