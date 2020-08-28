Эксперты объяснили, как Башкирия могла потерять часть акций БСК

Башкирия  не будет выкупать акции у Башкирской содовой компании. Об этом Радий Хабиров заявил в интервью телеканалу РБК. Основным вариантом возвращения контроля над предприятием теперь является признание сделок 2007 и 2013 годов незаконными.

Напомним, доля республики снизилась с 62% до 38%. Владимир Путин поручил прокуратуре проверить переход акций в частные руки, в результате чего государство потеряло контроль над активами. Руководство республики предоставило им все документы по сделкам 2007-2013 годов.

Эксперты рассказали, каким образом государство могло потерять свою долю во время слияния предприятий. Скорее всего, стоимость акций «Соды» была значительно занижена, а вот других организаций, наоборот, завышена.

Таким образом, получилось так, что тот пакет акций, который был в виде 62 в «Соде», в масштабах БСК в результате занижения стоимости АО оказался, на мой взгляд, как минимум в 2 раза, и, таким образом, доля республики оказалась на уровне 38%.

Азат Янгиров, доктор экономических наук, ректор Института образования Республики Башкортостан

Генпрокуратура России проверила законность отчуждения государственных акций башкирских предприятий содовой промышленности. Выявлены нарушения законодательства о приватизации и факты злоупотреблений, материалы направлены в Следком России для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти.