Эксперты объяснили, как Башкирия могла потерять часть акций БСК

Башкирия не будет выкупать акции у Башкирской содовой компании. Об этом Радий Хабиров заявил в интервью телеканалу РБК. Основным вариантом возвращения контроля над предприятием теперь является признание сделок 2007 и 2013 годов незаконными.
Напомним, доля республики снизилась с 62% до 38%. Владимир Путин поручил прокуратуре проверить переход акций в частные руки, в результате чего государство потеряло контроль над активами. Руководство республики предоставило им все документы по сделкам 2007-2013 годов.
Эксперты рассказали, каким образом государство могло потерять свою долю во время слияния предприятий. Скорее всего, стоимость акций «Соды» была значительно занижена, а вот других организаций, наоборот, завышена.
Генпрокуратура России проверила законность отчуждения государственных акций башкирских предприятий содовой промышленности. Выявлены нарушения законодательства о приватизации и факты злоупотреблений, материалы направлены в Следком России для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти.