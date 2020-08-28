«Это была катастрофа»: Радий Хабиров рассказал о своем разводе
Глава Башкирии Радий Хабиров дал большое интервью ТАСС. В
разговоре было место и для личного.
В интервью ведущему информагентству России Хабиров рассказал
о том, как переживал развод с первой женой. Он отметил, что семья, дети – всегда
были для него самым главным в жизни, несмотря на постоянную занятость на
госслужбе.
Все, что мы делаем, мы же даже зарплату
когда получаем — мы для чего ее получаем? Чтобы радовать своих родных, близких.
Это главное. И откровенно скажу: та ситуация, которая со мной
произошла — я так уж в детали не буду уходить, — для меня это была катастрофа.
Радий Хабиров
По словам Главы Башкирии, за всю жизнь это было единственным серьезным потрясением. Именно развод он
переживал тяжелее всего.
Вот мне 56 лет, в моей жизни была —
и надеюсь, больше не будет — только одна катастрофа. Когда после
долгих лет жизни оказалось что, вот, я развелся. Это была катастрофа, от
которой я отходил несколько лет, и… ну, было довольно сложно, понимаете? То,
что произошло, было крушением всех моих моральных устоев, моих представлений о
жизни, представлений о том, как быть, я себя не уважал. Вот это все вместе,
огромный клубок был. Но, понимаете, сила человеческой натуры в том, что мы
должны как-то всегда выбираться из всех наших забот.
Радий Хабиров
Спустя некоторое
время Радию Хабирову посчастливилось встретить новую любовь. Эту встречу сам
Хабиров называет «душевной реинкарнацией», за которую благодарен Богу.
Понимаете, у нее это тоже второй брак был.
И вот наши отношения — они выстраданные. Я вам сказал, какие у меня были тогда
ощущения, у нее тоже были такие ощущения, поэтому, наверное, Всевышний
посмотрел и подумал: "Ну дай-ка я попробую их соединить, что
получится?" Поэтому у нас в основе гораздо более глубокие отношения…
Радий Хабиров
Радий Хабиров
подчеркивает, что они с Каринэ – очень разные. Причем разные во всем: начиная
от возраста и заканчивая увлечениями.
Я каждый раз удивляюсь, что мы с ней очень разные. И по возрасту —
все-таки она помладше на 18 лет меня, и она медик — я совсем из
другой сферы. У меня работа, связанная с принуждением, все-таки,
административным, а она была врач-ортодонт — это, опять же, больше не сверлить,
а прикусы и все прочее. Но я считаю, что есть какая-то совершенно необычная
близость и родство душ, по-другому не скажешь… Мне очень легко с ней.