«Это была катастрофа»: Радий Хабиров рассказал о своем разводе

Глава Башкирии Радий Хабиров дал большое интервью ТАСС. В разговоре было место и для личного.

В интервью ведущему информагентству России Хабиров рассказал о том, как переживал развод с первой женой. Он отметил, что семья, дети – всегда были для него самым главным в жизни, несмотря на постоянную занятость на госслужбе.

Все, что мы делаем, мы же даже зарплату когда получаем — мы для чего ее получаем? Чтобы радовать своих родных, близких. Это главное. И откровенно скажу: та ситуация, которая со мной произошла — я так уж в детали не буду уходить, — для меня это была катастрофа. 

Радий Хабиров

По словам Главы Башкирии, за всю жизнь это было единственным серьезным потрясением. Именно развод он переживал тяжелее всего.

Вот мне 56 лет, в моей жизни была — и надеюсь, больше не будет — только одна катастрофа. Когда после долгих лет жизни оказалось что, вот, я развелся. Это была катастрофа, от которой я отходил несколько лет, и… ну, было довольно сложно, понимаете? То, что произошло, было крушением всех моих моральных устоев, моих представлений о жизни, представлений о том, как быть, я себя не уважал. Вот это все вместе, огромный клубок был. Но, понимаете, сила человеческой натуры в том, что мы должны как-то всегда выбираться из всех наших забот. 

Радий Хабиров

Спустя некоторое время Радию Хабирову посчастливилось встретить новую любовь. Эту встречу сам Хабиров называет «душевной реинкарнацией», за которую благодарен Богу.

Понимаете, у нее это тоже второй брак был. И вот наши отношения — они выстраданные. Я вам сказал, какие у меня были тогда ощущения, у нее тоже были такие ощущения, поэтому, наверное, Всевышний посмотрел и подумал: "Ну дай-ка я попробую их соединить, что получится?" Поэтому у нас в основе гораздо более глубокие отношения… 

Радий Хабиров

Радий Хабиров подчеркивает, что они с Каринэ – очень разные. Причем разные во всем: начиная от возраста и заканчивая увлечениями.

Я каждый раз удивляюсь, что мы с ней очень разные. И по возрасту — все-таки она помладше на 18 лет меня, и она медик — я совсем из другой сферы. У меня работа, связанная с принуждением, все-таки, административным, а она была врач-ортодонт — это, опять же, больше не сверлить, а прикусы и все прочее. Но я считаю, что есть какая-то совершенно необычная близость и родство душ, по-другому не скажешь… Мне очень легко с ней.

Радий Хабиров