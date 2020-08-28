«Это была катастрофа»: Радий Хабиров рассказал о своем разводе

Вот мне 56 лет, в моей жизни была — и надеюсь, больше не будет — только одна катастрофа. Когда после долгих лет жизни оказалось что, вот, я развелся. Это была катастрофа, от которой я отходил несколько лет, и… ну, было довольно сложно, понимаете? То, что произошло, было крушением всех моих моральных устоев, моих представлений о жизни, представлений о том, как быть, я себя не уважал. Вот это все вместе, огромный клубок был. Но, понимаете, сила человеческой натуры в том, что мы должны как-то всегда выбираться из всех наших забот.

Радий Хабиров