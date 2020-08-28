Уфа получила двухэтажный туристический автобус

В Уфу прибыл двухэтажный туристический автобус. Уже состоялся технический прогон, который позволил оценить возможности.
Как заявили БСТ в Госкомитете республики по туризму, в течение недели необычный транспорт начнет курсировать по башкирской столице. Стоимость билетов, а также возможные экскурсионные маршруты еще уточняются. Это позволит увеличить турпоток в Башкортостан.
Напомним, в прошлом году республику посетили 2,7 млн человек, что на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Объём платных услуг в сфере туризма достиг 13,5 млрд рублей. Это девятое место среди регионов России.