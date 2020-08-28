Радий Хабиров рассказал, как стать счастливым

О том, как найти себя и быть счастливым, Глава Башкирии
рассказал в большом интервью ТАСС.
Как объясняет руководитель республики, счастье для него
стало совокупностью самых простых и понятных факторов.
Первое — чтобы родные и близкие были живы
и здоровы. Мои дети, моя супруга, мои родные и близкие. Второе — чтобы у меня в
душе было спокойно и совесть была чиста, потому что если что-то не так, то
нормальный человек сам себя съест. И пусть у тебя в кармане деньги будут, и
дети живы-здоровы бегают, но если у тебя в душе нелады, то ты никогда не будешь
счастливым. Ну и третье, наверное, мужское, или, может быть, это нельзя
разграничить… Все-таки я считаю, что мужчина должен еще каким-то образом реализоваться
как человек, который чего-то в жизни добился. Когда вот эти три составляющих
соединяются — мне кажется, это счастье. Но у каждого свои представления.
Радий Хабиров
При этом для
семейного человека, по мнению Хабирова, главнейшим фактором остается «набыться»
со своими близкими. Именно так он определил для себя тот момент, когда человек
бросает все, чтобы провести время с семьей.
Вообще, самое
главное в этой жизни — «набыться вместе со своими близкими» Вы понимаете, у нас
жизнь вот так пролетает, и за это время мы тратим массу усилий на работу, на
вражду с кем-то, еще на какие-то глупости. А самое главное — это ваши родные и
близкие, мы это иногда упускаем.
Радий Хабиров
Он подчеркнул, что раньше, как его родная
мать была жива, он заезжал к ней совсем ненадолго, буквально на кружку чая, а
дальше снова бежал по своим делам.
Я
вот всегда жалею, что я работал в Москве, а мама у меня жила здесь, и часто
теперь думаю, что вот тогда бы я ей позвонил, вот тогда я бы приехал на чуть
подольше. И когда я тогда приехал, я не ночевал, посидел, чай попил и сразу
уехал. И когда этого уже нет, ты начинаешь понимать, что время упустил. И это
уже безвозвратно. Наверное, каждый должен пережить что-то и каким-то образом
стараться быть счастливым. Это тоже труд в некотором смысле.