Радий Хабиров рассказал, как стать счастливым

Первое — чтобы родные и близкие были живы и здоровы. Мои дети, моя супруга, мои родные и близкие. Второе — чтобы у меня в душе было спокойно и совесть была чиста, потому что если что-то не так, то нормальный человек сам себя съест. И пусть у тебя в кармане деньги будут, и дети живы-здоровы бегают, но если у тебя в душе нелады, то ты никогда не будешь счастливым. Ну и третье, наверное, мужское, или, может быть, это нельзя разграничить… Все-таки я считаю, что мужчина должен еще каким-то образом реализоваться как человек, который чего-то в жизни добился. Когда вот эти три составляющих соединяются — мне кажется, это счастье. Но у каждого свои представления.

Радий Хабиров