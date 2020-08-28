Жители Башкирии помогают построить дом погорельцам с 6 детьми

Помощь всем селом. Многодетной семье погорельцев из Архангельского района заново отстраивают дом. Две недели назад в деревне Сухополь огонь уничтожил кров супругов Валевых, у которых шестеро детей. На беду откликнулись не только односельчане, но и неравнодушные жители из других районов.
Желающих помочь погорельцам оказалось так много, что даже на стройплощадке порой становится тесновато. Работа кипит. На беду семьи Валеевых, лишившихся крова, откликнулись односельчане, работники предприятий и ветераны.
Помощь оказывают абсолютно безвозмездно. Кто-то просто пришел, так сказать, в качестве рабочей силы, некоторые на собственные деньги купили стройматериалы. Рустам Хуснуллин, например, вместе с сыном приехал с другого конца республики – Салаватского района – и привез с собой доски.
Глава семьи Айрат Валеев – не только ветеран Чеченской войны. У мужчины шестеро детей. Пожар в их доме в селе Сухополь произошел 13 августа. Огонь уничтожил все, в том числе и документы. Причиной возгорания, скорее всего, стала неисправная проводка.
После пожара семья временно поселилась у родителей. В небольшой комнате ютятся четверо взрослых и шестеро детей. Впрочем, теперь уже понимают: ненадолго. Возводить дом на прежнем месте Валеевы не захотели, решив сделать это в райцентре, на участке, который несколько лет назад предоставила администрация.
1 сентября детям нужно идти в школу. Неравнодушные люди помогли собрать вещи. Волонтеры проекта «Наша забота» подарили семье продуктовые наборы. Сруб для строительства дома предоставило государство. Неравнодушные люди, взявшие на себя основные работы, обещали успеть возвести жилье уже до середины осени.