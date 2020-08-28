Жители Башкирии помогают построить дом погорельцам с 6 детьми

Помощь всем селом. Многодетной семье погорельцев из Архангельского района заново отстраивают дом. Две недели назад в деревне Сухополь огонь уничтожил кров супругов Валевых, у которых шестеро детей. На беду откликнулись не только односельчане, но и неравнодушные жители из других районов.

Желающих помочь погорельцам оказалось так много, что даже на стройплощадке порой становится тесновато. Работа кипит. На беду семьи Валеевых, лишившихся крова, откликнулись односельчане, работники предприятий и ветераны.

Мы хотим возродить эту традицию, чтобы люди могли бесплатно помочь своим друзьям и близким. Это начало есть. Тимерьян Ражапов, командир добровольческого отряда им. М. Шаймуратова

Помощь оказывают абсолютно безвозмездно. Кто-то просто пришел, так сказать, в качестве рабочей силы, некоторые на собственные деньги купили стройматериалы. Рустам Хуснуллин, например, вместе с сыном приехал с другого конца республики – Салаватского района – и привез с собой доски.

До Уфы – 200, от Уфы сюда – 120. И загрузился там, где пилорама. Туда еще 100 километров. С семьей не знаком, но знаю, что он воин участник боевых действий. Рустам Хуснуллин

Глава семьи Айрат Валеев – не только ветеран Чеченской войны. У мужчины шестеро детей. Пожар в их доме в селе Сухополь произошел 13 августа. Огонь уничтожил все, в том числе и документы. Причиной возгорания, скорее всего, стала неисправная проводка.

Хотела во двор забежать – какое там, все полыхает. Хотела обойти, в сарай зайти. Там куры были, щенок привязан. Тоже сгорели. Наверху сено было, загорелось, потом и дом быстро сгорел. Гульзифа Валеева, погорелец

После пожара семья временно поселилась у родителей. В небольшой комнате ютятся четверо взрослых и шестеро детей. Впрочем, теперь уже понимают: ненадолго. Возводить дом на прежнем месте Валеевы не захотели, решив сделать это в райцентре, на участке, который несколько лет назад предоставила администрация.

Здесь и школа рядом, и детсад, может, и работа появится. Все-таки центр. Вообще не ожидал такой помощи, всем большое спасибо. Айрат Валеев, погорелец