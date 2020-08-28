В Уфе рассказали о работе медицинских инспекторов в школах

В Уфе проходит обучение медицинских инспекторов. Иногородние студенты присутствуют на лекциях онлайн. Будущие врачи будут следить за соблюдением санитарных норм в школах первые 2 недели. После на смену им должны прийти студенты-педагоги.
Ответ для учащегося на больничном прост: медицинским инспектором сможет стать только здоровый человек. Всего их больше 1000. Это студенты старших курсов, ординаторы – будущие эпидемиологи. Когда поступали, ещё не знали о том, насколько будет важна их профессия.
Сейчас студенты Медицинского университета и колледжей проходят обучение. Их обязанность – контроль за соблюдением санитарных норм в школах. Например, наличие разметки для социальной дистанции или журнала с отметками о температуре. Все замечания блюстители порядка в белых халатах будут заносить в чек-лист. Директора учебных заведений обязаны исправить. Работа в школах, которая, к слову, зачтётся как практика, начнётся в сентябре.
Первые 2 недели медицинские инспекторы охватят 500 школ по всему Башкортостану. В районах республики студентам обещают предоставить жильё и питание. Проходить практику будут посменно, по 4 часа.
На пост инспекторов на смену будущим медикам придут будущие учителя. Они тоже предварительно пройдут обучение, но уже в сентябре.
Инициатива – уникальная. В России аналогов пока нет. Однако в ближайшее время уже могут появиться. Опытом заинтересовались другие регионы.