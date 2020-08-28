В Уфе рассказали о работе медицинских инспекторов в школах

В Уфе проходит обучение медицинских инспекторов. Иногородние студенты присутствуют на лекциях онлайн. Будущие врачи будут следить за соблюдением санитарных норм в школах первые 2 недели. После на смену им должны прийти студенты-педагоги.

Ответ для учащегося на больничном прост: медицинским инспектором сможет стать только здоровый человек. Всего их больше 1000. Это студенты старших курсов, ординаторы – будущие эпидемиологи. Когда поступали, ещё не знали о том, насколько будет важна их профессия.

Сейчас студенты Медицинского университета и колледжей проходят обучение. Их обязанность – контроль за соблюдением санитарных норм в школах. Например, наличие разметки для социальной дистанции или журнала с отметками о температуре. Все замечания блюстители порядка в белых халатах будут заносить в чек-лист. Директора учебных заведений обязаны исправить. Работа в школах, которая, к слову, зачтётся как практика, начнётся в сентябре.

Программа составлена и утверждена Минздравом и Минобром республики. Были взяты базовые рекомендации Роспотребнадзора по началу учебного года. Валентин Павлов, ректор БГМУ

Первые 2 недели медицинские инспекторы охватят 500 школ по всему Башкортостану. В районах республики студентам обещают предоставить жильё и питание. Проходить практику будут посменно, по 4 часа.

Для школьников врач в белом халате, с повязкой, именуемый медицинский инспектор будет обладать весом. Надеемся, они будут их слушаться больше, чем учителей. Игорь Засядкин, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

На пост инспекторов на смену будущим медикам придут будущие учителя. Они тоже предварительно пройдут обучение, но уже в сентябре.