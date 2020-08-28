В Башкирии благотворители помогают малоимущим собрать детей в школу

Помогли собраться в школу. В Караидельском районе детям из малообеспеченных и неполных семей подарили школьные принадлежности, портфели и форму. Средства для этого собирали неравнодушные жители, местные депутаты, а также предприятия муниципалитета.

У будущей первоклассницы Ольги Кильмаевой это первый школьный портфель. И к весу рюкзака с книжками и тетрадями девочки ещё нужно привыкнуть. В рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу» 119 многодетных, нуждающихся и неполных семей Караидельского района получили не только школьные принадлежности, но и форму. По словам родителей, такая поддержка в их непростой ситуации очень выручила перед предстоящим Днем знаний.

У нас недавно случилась трагедия: мама ушла из жизни. Я один воспитываю двоих детей. Ну, ничего, стараемся, не унываем. Будем идти вперед. И надеюсь, что дочка меня не подведет и будет учиться хорошо, на 4 и 5. Игорь Кильмаев, житель с. Караидель

Эта помощь неплохая, я думаю, для первоклассника. Тем более мы живём на съемной квартире. Резеда Галиханова, жительница с. Караидель

Прийти за подарками смогли не все, но их обязательно передадут каждому адресату. Многим семьям Караидельского района поддержка оказывается не только в преддверии 1 сентября.

Предоставляем совместно с соцзащитой республики помощь на преодоление трудной жизненной ситуации. То есть ежемесячно семьи получают какую-то денежную выплату на приобретение товаров первой необходимости. Роза Хабибуллина, руководитель службы «Центр семьи» Караидельского района

Мы приобрели электрическую плиту, шифоньер, холодильник в этом месяце взяли. Сейчас одевать буду детей. «Центр семья» очень хорошо нам помогает. Ляйсан Нургалиева, жительница с. Караидель

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» прошла по всему району. Подарки в отдаленные населенные пункты, такие как Ургушево, депутаты привезли сами.