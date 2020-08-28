В Башкирии благотворители помогают малоимущим собрать детей в школу

Помогли собраться в школу. В Караидельском районе детям из малообеспеченных и неполных семей подарили школьные принадлежности, портфели и форму. Средства для этого собирали неравнодушные жители, местные депутаты, а также предприятия муниципалитета.
У будущей первоклассницы Ольги Кильмаевой это первый школьный портфель. И к весу рюкзака с книжками и тетрадями девочки ещё нужно привыкнуть. В рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу» 119 многодетных, нуждающихся и неполных семей Караидельского района получили не только школьные принадлежности, но и форму. По словам родителей, такая поддержка в их непростой ситуации очень выручила перед предстоящим Днем знаний.
Прийти за подарками смогли не все, но их обязательно передадут каждому адресату. Многим семьям Караидельского района поддержка оказывается не только в преддверии 1 сентября.
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» прошла по всему району. Подарки в отдаленные населенные пункты, такие как Ургушево, депутаты привезли сами.
1 сентября в школы муниципалитета пойдут более 2500 учеников, из них 259 первоклассников. Во второй раз торжественная линейка пройдет в селе Абызово. Образовательный комплекс с детским садом открылся здесь в прошлом году. Посещать современное учреждение изъявили желание дети и из других населенных пунктов. К тому же, в новом микрорайоне растёт рождаемость. Поэтому уже сейчас стоит вопрос о расширении новой школы.