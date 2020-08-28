Следж-хоккейные «Башкирские пираты» начали подготовку к сезону

«Башкирские пираты» снова в деле. Следж-хоккейная команда из Уфы начала подготовку к сезону. Грядущий год коллектив проведет под руководством нового наставника. Им стал Александр Ларионов.

Александр Ларионов – вот кто знает секрет успеха в следующем сезоне. Так посчитали в «Башкирских пиратах». Заслуженный тренер России должен передать молодой уфимской команде свои знания. Восемь лет он тренировал «Удмуртию» – дважды чемпиона страны. Кроме того. наставник по сей день работает в штабе национальной сборной. Совмещение двух постов не должно помешать.

Сейчас идет знакомство с командой. Предъявляем определенные требования для команды, чтобы они знали, что от них требуют в плане тактики, в плане самоподготовки. Александр Ларионов, главный тренер СХК «Башкирские пираты»

Команда вышла из отпуска в начале июля. За это время «Пираты» прошли тренировочные сборы в Мензелинске. Сейчас готовятся в уфимском Дворце спорта. Даниил Левченко вернулся из расположения молодежной сборной страны. Молодой форвард – один из самых перспективных игроков в России.

Мне надо еще работать над приемом, владением шайбой и скоростью. Даниил Левченко, нападающий СХК «Башкирские пираты»

Еще один потенциальный сборник «Пиратов» - Василий Моторин. Вратарь этим летом вошел в резерв национальной команды. Хороший голкипер – половина успеха в следующем сезоне.

Сейчас о местах не надо думать. Нам надо ставить свою игру и с ней показывать, на что мы способны. Василий Моторин, вратарь СХК «Башкирские пираты»