В Уфе открылась выставка «ЗооЭкспо»

Зоовыставка на ВДНХ-Экспо. БВК при поддержке Управления ветеринарии и Фелинологической федерации РБ организовал настоящий праздник для уфимцев и гостей столицы.

«ЗооЭкспо» традиционно становится местом встречи любителей домашних животных. На выставке большой выбор товаров, представленных компаниями из Уфы, Москвы, Казани, Перми и других городов.

«ЗооЭкспо» – богатая на мероприятия выставка. Гостей ждут шоу-показы с участием детей и домашних животных. Одно из долгожданных событий – II Всероссийский конкурсе «УфаГрум-2020».

29 августа на ВДНХ-Экспо пройдет выставка различных пород кошек, собак, грызунов и декоративных птиц.