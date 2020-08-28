В Уфе система «Инцидент» помогла обезопасить пешеходный переход

Две полосы для движения в каждом направлении. Перейти дорогу рядом с остановкой на пересечении улиц Трамвайная и Адмирала Макарова было целой проблемой. Особенно в час пик. Знак «пешеходный переход» присутствовал, но останавливались далеко не все. В прошлом году здесь решили установить светофор. Но знак остался на прежнем месте. Этот факт возмутил одного из уфимских автолюбителей.
Тем самым внимательным уфимцем стал Алексей Ярцев. Именно он изложил свое негодование в социальных сетях на странице Радия Хабирова. Обращение к главе республики зафиксировала система «Инцидент-менеджмент».
На обращение уфимца местные власти отреагировали достаточно оперативно. Знак «пешеходный переход» перенесли к светофору, заодно нанесли и разметку. А сотрудники службы по благоустройству Орджоникидзевского района благоустроили асфальтовую пешеходную дорожку через трамвайные пути.
Трамвай для Люции Лоховой – основной вид общественного транспорта. Почти каждый день по рельсам на работу до остановки «Башмебель», а вечером в обратном направлении. Теперь, говорит женщина, она не беспокоится за свою безопасность.
Не просто комфорт, но и безопасность. Благодаря внимательности уфимцев жизнь в городе меняется в лучшую сторону. А это и есть главная цель, ради которой была внедрена система «Инцидент-менеджмент».