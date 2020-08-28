В Уфе система «Инцидент» помогла обезопасить пешеходный переход

Две полосы для движения в каждом направлении. Перейти дорогу рядом с остановкой на пересечении улиц Трамвайная и Адмирала Макарова было целой проблемой. Особенно в час пик. Знак «пешеходный переход» присутствовал, но останавливались далеко не все. В прошлом году здесь решили установить светофор. Но знак остался на прежнем месте. Этот факт возмутил одного из уфимских автолюбителей.

На остановке «Башмебель» по улице Трамвайной поставили светофор пешеходный от перекрестка метров 100-150, но знаки пешеходный переход не передвинули к светофору. И теперь получается, что пешеходы перебегают на красный свет, но под знаком. Алексей Ярцев, житель г. Уфы

Тем самым внимательным уфимцем стал Алексей Ярцев. Именно он изложил свое негодование в социальных сетях на странице Радия Хабирова. Обращение к главе республики зафиксировала система «Инцидент-менеджмент».

Мы обратили внимание района на данную проблему, и администрация Орджоникидзевского района пошла нам навстречу. Пешеходный переход через трамвайные пути заасфальтировали. Дмитрий Черенков, сотрудник рабочей группы по обращению граждан в социальных сетях при администрации Главы РБ

На обращение уфимца местные власти отреагировали достаточно оперативно. Знак «пешеходный переход» перенесли к светофору, заодно нанесли и разметку. А сотрудники службы по благоустройству Орджоникидзевского района благоустроили асфальтовую пешеходную дорожку через трамвайные пути.

Да, здесь была протоптана дорожка, то есть люди переходили, выходя из транспорта, через дорогу, и поэтому нами был уложен пешеходный переход через трамвайные рельсы. Ринат Бастамов, начальник участка службы по благоустройству Орджоникидзевского района г. Уфы

Трамвай для Люции Лоховой – основной вид общественного транспорта. Почти каждый день по рельсам на работу до остановки «Башмебель», а вечером в обратном направлении. Теперь, говорит женщина, она не беспокоится за свою безопасность.

На трамвай вот нажала и пошла, перехожу удобно. А так приходилось стоять, ждать, машины когда остановятся, никто и не останавливался. Люция Лохова, жительница г. Уфы