В лесах Башкирии за неделю потерялись 8 человек

В Башкирии за неделю в лесах заблудились 8 человек. Все они вышли за грибами, так как именно сейчас начинается самый сезон сбора грибов. В Госкомитете РБ по ЧС рассказали, что все 8 потерявшихся грибников были найдены живыми.

На днях один из случаев произошел в селе Верхний Авзян Белорецкого района. Семья вышла в лес за грибами, договорившись встретиться через несколько часов на дороге в лесу. Но не все вернулись к назначенному времени. Женщина 64 лет потерялась в лесу. Пришлось вызывать спасателей, к поискам подключились родственники и местные жители. Женщину удалось найти на следующее утро, замершую и испуганную.