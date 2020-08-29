В Уфе молодой мужчина обокрал мальчика на игровой площадке

В Уфе у 11-летнего мальчика на игровой площадке пропал сотовый телефон. Злоумышленника нашли быстро, но от украденного он уже успел избавиться.
Телефон стоимостью 6 тысяч рублей беспечный мальчик оставил на игровой площадке без присмотра. В это время здесь прогуливался 20-летний безработный уфимец. Заметив бесхозный предмет, мужчина забрал его и направился в ломбард. Полученные деньги уфимец потратил.
Сотрудники полиции нашли злоумышленника и доставили в отдел. Сейчас в отношении уфимца возбуждено уголовное дело.