В Уфе молодой мужчина обокрал мальчика на игровой площадке

Столичная полиция настоятельно рекомендует родителям несовершеннолетних провести с подростками разъяснительные беседы по поводу бережного отношения к своему имуществу, особенно телефонам и иным гаджетам. Также полицейские обращают внимание граждан на то, что найденные на улице чужие вещи нужно непременно вернуть владельцу или передать в органы внутренних дел. Присвоение найденных вами вещей может закончиться проблемами с законом.

Пресс-служба МВД по Уфе