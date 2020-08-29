В поликлинику Салавата поступило новое оборудование

В стоматологическую поликлинику Салавата поступило новое оборудование. Поступило оно в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Три новые стоматологические установки КЛТ-6210 в полной комплектации на днях были завезены в стоматологическую поликлинику в Салавате. В пресс-службе республиканского Минздрава отметили, что это оборудование отвечает требованиям эргономики, что позволит пациентам провести время у стоматолога с комфортом.

Однако производители оборудования подумали и о врачах. Для них также созданы дополнительные условия, позволяющие более внимательно отнестись к работе, а значит предоставить более качественные услуги.

Данные установки имеют эргономичный и стильный дизайн, представляют собой уникальное техническое решение, обладая полным набором функциональных возможностей. Новые установки дают пациентам возможность чувствовать себя максимально комфортно во время стоматологических процедур. Широкий стол позволяет врачу разместить максимально необходимое количество инструментов, а светодиодный светильник с бесконтактной регулировкой яркости обеспечивает хорошую освещенность рабочей зоны. Пресс-служба Минздрава РБ