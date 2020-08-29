В поликлинику Салавата поступило новое оборудование

В стоматологическую поликлинику Салавата поступило новое оборудование. Поступило оно в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».
Три новые стоматологические установки КЛТ-6210 в полной комплектации на днях были завезены в стоматологическую поликлинику в Салавате. В пресс-службе республиканского Минздрава отметили, что это оборудование отвечает требованиям эргономики, что позволит пациентам провести время у стоматолога с комфортом.
Однако производители оборудования подумали и о врачах. Для них также созданы дополнительные условия, позволяющие более внимательно отнестись к работе, а значит предоставить более качественные услуги.
Фото: Пресс-служба Минздрава РБ