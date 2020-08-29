В Башкирии женщина обматерила полицейского, а затем накинулась с палкой

Жительница Башкирии набросилась на полицейского с палкой, предварительно обругав всеми возможными нецензурными словами. Теперь ей грозит «уголовка».
Началось все с того, что сотрудник ППС с коллегой патрулировали улицу в Мелеузе. Следуя маршруту, они дошли до ул. 50 лет ВЛКСМ. Здесь внимание сотрудников полиции привлек конфликт между мужчиной и женщиной во дворе одного из домов.
Сотрудники ППС предложили помощь в разрешении конфликта. Оказалось, что ссорятся муж и жена. Мужчина оставался спокойным при виде полицейских, а женщина начала крыть правоохранителей благим матом, требуя уйти.
Но женщина решила выйти с территории своего двора и вновь обругала полицейских, а потом и вовсе схватилась за палку. Муж попытался успокоить супругу, но ему это не удалось.
Фото и видео: Пресс-служба МВД по РБ