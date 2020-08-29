В Башкирии женщина обматерила полицейского, а затем накинулась с палкой

Жительница Башкирии набросилась на полицейского с палкой, предварительно обругав всеми возможными нецензурными словами. Теперь ей грозит «уголовка».

Началось все с того, что сотрудник ППС с коллегой патрулировали улицу в Мелеузе. Следуя маршруту, они дошли до ул. 50 лет ВЛКСМ. Здесь внимание сотрудников полиции привлек конфликт между мужчиной и женщиной во дворе одного из домов.

Сотрудники ППС предложили помощь в разрешении конфликта. Оказалось, что ссорятся муж и жена. Мужчина оставался спокойным при виде полицейских, а женщина начала крыть правоохранителей благим матом, требуя уйти.

Сотрудники полиции предупредили, что при них находится служебный видеорегистратор и вновь попросили женщину взять себя в руки. Вместе с тем им стало понятно, что женщина вероятно находится в состоянии алкогольного опьянения. Пресс-служба МВД по РБ

Но женщина решила выйти с территории своего двора и вновь обругала полицейских, а потом и вовсе схватилась за палку. Муж попытался успокоить супругу, но ему это не удалось.

Спустя какое-то время правонарушительницу удалось успокоить и доставить в Отдел МВД России по Мелеузовскому району. По материалам территориального подразделения Следственного комитета России суд признал 39-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти». Также частично был удовлетворен иск сотрудника полиции о защите чести и достоинства. По приговору суда даме также необходимо выплатить компенсацию морального вреда. Пресс-служба МВД по РБ