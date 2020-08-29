Более 30 зараженных коронавирусом зарегистрировали в Башкирии за сутки

В Башкирии за сутки вновь выросло общее число заболевших коронавирусом. Согласно оперативным данным федерального оперштаба, за сутки было зарегистрировано 33 новых больных.
Всего в регионе с начала пандемии уже выявлено 7 731 случаев заражения. Это чуть больше, чем в Республике Чувашии, расположенной в списке регионов страны на строчку ниже.
За последние сутки число выписанных пациентов также увеличилось – на 22 человека. Всего по республике вылечились уже 6 894 пациентов, ранее заразившихся коронавирусом. С начала пандемии в Башкирии скончались 29 человек, за сутки, согласно федеральным данным, за сутки был зафиксирован 1 летальный исход.