Более 30 зараженных коронавирусом зарегистрировали в Башкирии за сутки

В Башкирии за сутки вновь выросло общее число заболевших коронавирусом. Согласно оперативным данным федерального оперштаба, за сутки было зарегистрировано 33 новых больных.

Всего в регионе с начала пандемии уже выявлено 7 731 случаев заражения. Это чуть больше, чем в Республике Чувашии, расположенной в списке регионов страны на строчку ниже.