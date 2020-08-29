В России за сутки обнаружили почти 5 тысяч новых больных коронавирусом

Россия по числу заражений коронавирусом находится на 4 месте среди других стран мира. Однако число зарегистрированных фактов заражения продолжает стабильно расти.

За прошедшие сутки на территории страны было выявлено 4 941 больных коронавирусом. Общее число всех фактов болезни с начала пандемии, по федеральным данным, составило 985 346 случаев.