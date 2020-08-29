В России за сутки обнаружили почти 5 тысяч новых больных коронавирусом

Россия по числу заражений коронавирусом находится на 4 месте среди других стран мира. Однако число зарегистрированных фактов заражения продолжает стабильно расти.
За прошедшие сутки на территории страны было выявлено 4 941 больных коронавирусом. Общее число всех фактов болезни с начала пандемии, по федеральным данным, составило 985 346 случаев.
Выписано за сутки почти на 1000 человек больше, чем заболело – 5 917. Всего в России выписано уже 804 383 пациентов. Трагедией закончились 17 025 случаев болезни, из них 111 – за сутки.