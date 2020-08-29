«Любили гулять по вечерам»: Радий Хабиров рассказал, на что надеется сейчас

Радий Хабиров проверил ход строительства вставки между старой и новой частью Бельского моста в Уфе и рассказал, на что он сейчас надеется.

По словам Главы Башкирии, ширина вставки позволит вместить три просторные полосы по 3,75 метра для автомобилей, длина составит 680 метров.

Я помню этот мост еще со студенческих лет. Любили гулять там по вечерам - изредка, когда было время. А с появлением фотоаппаратов - и фотографироваться. Особенно на закате, с видом на Белую… С каждым годом нагрузка на него становилась все больше и больше, и в прошлом году нам благодаря федеральной поддержке удалось начать строительство вставки между старым и новым мостами.

Радий Хабиров, Глава РБ

Кроме того, руководитель региона отметил, что по мостам планов много. Некоторые из них сейчас находятся в аварийном состоянии.

Мы очень надеемся, что федеральная программа реконструкции и ремонта существующих мостов заработает, и мы отправили заявки на реконструкцию 162 мостов у нас в республике. По Уфе – особая история: город находится на полуострове, и нам нужно еще построить как минимум три моста – в Кузнецовском Затоне, в створе улицы Интернациональной и Восточный выезд. Нужно отремонтировать два предаварийных моста - старый Затонский и мост на Шакшу. В общем, планов громадье. Двигаемся дальше.

Радий Хабиров, Глава РБ

Что касается Бельского моста, то сейчас на нем уже сдвинут первый пролет. До конца 2021 года запланировано завершить мост и открыть движение для автомобилей. После этого начнется реконструкция старого моста.

Фото: соцсетия Главы Башкирии Радия Хабирова 