«Любили гулять по вечерам»: Радий Хабиров рассказал, на что надеется сейчас
Радий Хабиров проверил ход строительства вставки
между старой и новой частью Бельского моста в Уфе и рассказал, на что он сейчас
надеется.
По словам Главы Башкирии, ширина вставки
позволит вместить три просторные полосы по 3,75 метра для автомобилей, длина
составит 680 метров.
Я помню этот мост еще со студенческих лет.
Любили гулять там по вечерам - изредка, когда было время. А с появлением
фотоаппаратов - и фотографироваться. Особенно на закате, с видом на Белую… С
каждым годом нагрузка на него становилась все больше и больше, и в прошлом году
нам благодаря федеральной поддержке удалось начать строительство вставки между
старым и новым мостами.
Радий Хабиров, Глава РБ
Кроме того, руководитель региона отметил,
что по мостам планов много. Некоторые из них сейчас находятся в аварийном
состоянии.
Мы очень надеемся, что федеральная
программа реконструкции и ремонта существующих мостов заработает, и мы
отправили заявки на реконструкцию 162 мостов у нас в республике. По Уфе –
особая история: город находится на полуострове, и нам нужно еще построить как минимум
три моста – в Кузнецовском Затоне, в створе улицы Интернациональной и Восточный
выезд. Нужно отремонтировать два предаварийных моста - старый Затонский и мост
на Шакшу. В общем, планов громадье. Двигаемся дальше.
Радий Хабиров, Глава РБ
Что касается Бельского моста, то сейчас на
нем уже сдвинут первый пролет. До конца 2021 года запланировано завершить мост
и открыть движение для автомобилей. После этого начнется реконструкция старого
моста.