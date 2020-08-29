«Любили гулять по вечерам»: Радий Хабиров рассказал, на что надеется сейчас

Я помню этот мост еще со студенческих лет. Любили гулять там по вечерам - изредка, когда было время. А с появлением фотоаппаратов - и фотографироваться. Особенно на закате, с видом на Белую… С каждым годом нагрузка на него становилась все больше и больше, и в прошлом году нам благодаря федеральной поддержке удалось начать строительство вставки между старым и новым мостами.

Радий Хабиров, Глава РБ