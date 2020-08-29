В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончалась женщина

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончалась женщина. В Министерстве здравоохранения региона рассказали подробности трагедии.

Сообщается, что умершей была жительница Стерлитамака 1942 года рождения. Отмечено, что болезнь у женщины протекала тяжело. Кроме того, сказались и осложнения.

Погибшая страдала дистрофией паренхиматозных органов и венозной недостаточностью. В совокупности с коронавирусной инфекцией организму был нанесен серьезный удар, повлекший за собой смерть.