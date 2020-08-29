«Мы готовы это сделать»: Радий Хабиров рассказал о том, что запланировано для хосписа

Радий Хабиров рассказал о планах для будущего хосписа в Уфе. При осуществлении задуманного это место сможет удовлетворить духовные потребности любого человека.

В интервью ТАСС Глава Башкирии Радий Хабиров поделился планами, касающимися хосписа в Уфе. Он отметил, что хоспис для него – это нечто новое. Когда строительство учреждения начиналось, несколько представителей СМИ показали семьи, в которых тяжело болеет ребенок.

На это невозможно смотреть. Очень трудная жизненная ситуация. Я просто посмотрел тогда телевизор и понял, что точно зубами этот хоспис выгрызть надо. Он точно должен быть. Лучше мы километры дорог не построим, но хоспис должен быть. Потому что это справедливо.

Радий Хабиров, Глава РБ

Также Радий Хабиров сообщил, что у него была мысль со временем обустроить на территории хосписа небольшие храмы для верующих.

Со временем мы могли бы там, если позволит место, и маленькую часовню поставить, и маленькую мусульманскую молельню, и для иудеев тоже. Мы готовы это сделать. Там же прогулочная зона будет. Либо ребенок, либо взрослый человек — захотелось пойти в храм, в часовню. 

Радий Хабиров, Глава РБ

Напомним, что ранее в том же интервью руководитель республики рассказал о своем разводе, поделился мнением о том, как стать счастливым и поведал, что ему предлагали специально заразиться коронавирусом.