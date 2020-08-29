«Мы готовы это сделать»: Радий Хабиров рассказал о том, что запланировано для хосписа

Радий Хабиров рассказал о планах для будущего хосписа в Уфе. При осуществлении задуманного это место сможет удовлетворить духовные потребности любого человека.
В интервью ТАСС Глава Башкирии Радий Хабиров поделился планами, касающимися хосписа в Уфе. Он отметил, что хоспис для него – это нечто новое. Когда строительство учреждения начиналось, несколько представителей СМИ показали семьи, в которых тяжело болеет ребенок.
Также Радий Хабиров сообщил, что у него была мысль со временем обустроить на территории хосписа небольшие храмы для верующих.
Напомним, что ранее в том же интервью руководитель республики рассказал о своем разводе, поделился мнением о том, как стать счастливым и поведал, что ему предлагали специально заразиться коронавирусом.