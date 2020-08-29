«Мы готовы это сделать»: Радий Хабиров рассказал о том, что запланировано для хосписа

На это невозможно смотреть. Очень трудная жизненная ситуация. Я просто посмотрел тогда телевизор и понял, что точно зубами этот хоспис выгрызть надо. Он точно должен быть. Лучше мы километры дорог не построим, но хоспис должен быть. Потому что это справедливо.

Радий Хабиров, Глава РБ