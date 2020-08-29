Радий Хабиров рассказал, за что разрешил жене ударить себя битой

Радий Хабиров рассказал в большом интервью ТАСС, за что разрешил жене пойти на крайние меры – ударить себя битой.

Глава Башкирии признался журналисту, что не любит в людях несколько качеств: лживость, зависть и мелочность. Также Радий Хабиров отметил, что ему совершенно не нравится, когда вокруг человека, занимающего высокую должность, начинают лебезить окружающие. Ну а такое отношение порой может соорудить «корону» на голове.

Именно ее нужно сразу сшибать. Потому, рассказал руководитель региона, если вдруг подобное произойдет с ним, вмешаться сможет его супруга Каринэ Хабирова.

Я, знаете, Каринэ всегда говорю: «Милая, я же сейчас начальник типа большой. Если ты почувствуешь, что во мне появляется такое ощущение, что я начинаю собой любоваться, берешь биту и бьешь меня по голове. И приводишь в чувство».

Радий Хабиров, Глава РБ