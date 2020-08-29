Радий Хабиров рассказал, за что разрешил жене ударить себя битой

Я, знаете, Каринэ всегда говорю: «Милая, я же сейчас начальник типа большой. Если ты почувствуешь, что во мне появляется такое ощущение, что я начинаю собой любоваться, берешь биту и бьешь меня по голове. И приводишь в чувство».

Радий Хабиров, Глава РБ