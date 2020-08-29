Радий Хабиров рассказал, за что разрешил жене ударить себя битой

Радий Хабиров рассказал в большом интервью ТАСС, за что разрешил жене пойти на крайние меры – ударить себя битой.
Глава Башкирии признался журналисту, что не любит в людях несколько качеств: лживость, зависть и мелочность. Также Радий Хабиров отметил, что ему совершенно не нравится, когда вокруг человека, занимающего высокую должность, начинают лебезить окружающие. Ну а такое отношение порой может соорудить «корону» на голове.
Именно ее нужно сразу сшибать. Потому, рассказал руководитель региона, если вдруг подобное произойдет с ним, вмешаться сможет его супруга Каринэ Хабирова.