В Башкирии на трассе Уфа-Москва насмерть сбили мужчину

В Башкирии на трассе Уфа-Москва был сбит человек. Но травмы оказались несовместимы с жизнью, и мужчина погиб на месте.

Произошла трагедия в Кушнаренковском районе на 1305 км автодороги Москва-Уфа. По информации главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, по дороге двигался автомобиль «Форд Фокус», за рулем которого находился 38-летний житель Татарстана. В следующий миг он сбил 29-летнего уфимца.

В результате ДТП, уфимец скончался на месте. По словам водителя иномарки, пешеход неожиданно выскочил на дорогу.