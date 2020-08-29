Погода на 30 августа в Башкирии: грозы и солнцепек

Последние летние дни в Башкирии, похоже, и правда будут летними. Синоптики рассказали, чего ждать в это воскресенье от погоды, которая за последние два месяца заставила и вспотеть несколько раз, и промерзнуть до костей.

Однако в разных уголках республики и погода будет разной. Пока в одной части региона люди смогут спокойно погулять под солнце и погреться, наслаждаясь легким ветерком, в другой – вообще лучше не выходить из дома.

Погода в Уфе на 30 августа

30 августа в Уфе ожидается умеренно теплая погода. Никаких дождей синоптики не обещают. Напротив, утром выйдет солнышко и прогреет воздух до 19 градусов. К 14 часам дня ожидается уже 26 градусов тепла. Чуть позже воздух прогреется до 27 градусов, а к 20 часам – начнет постепенно падать, остановившись в районе 22 градусов.

Весь день будет светить солнце, днем немного скрываясь за облаками. Ветер обещает быть легким и спокойным – максимум до 8 метров в секунду.

Погода в Стерлитамаке на 30 августа

Нечто похожее будет наблюдаться и в Стерлитамаке. Солнце весь день будет пылать, до обеда борясь с облаками. Осадков синоптики не предвещают, как и сильного ветра. Он может разогнаться до 6-8 метров в секунду.

Утром ожидается уже 20 градусов. Днем потеплеет до 27 градусов. И продержится температура до 17-18 часов. К вечеру станет прохладнее, но лишь слегка – не ниже 22 градусов.

Погода в Нефтекамске на 30 августа

В Нефтекамске 30 августа синоптики пообещали грозу. Хотя еще утром погода будет более или менее сносной. Утром в городе термометр покажет 17 градусов. К 14 часам потеплеет до 23 градусов, и разразится гроза.

К вечеру она успокоится, температура воздуха составит 20 градусов. Но мелкий дождик все равно будет лить до ночи. Ветер будет несильным – не более 9 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 30 августа

В Октябрьском в это воскресенье тоже прогнозируется не самая прекрасная погода. Примерно такая же, как в Нефтекамске. Утром – солнце и тепло. Синоптики пообещали утром 17 градусов тепла.

Днем термометр покажет 24 градуса, и в 14 часов уже начнется гроза. Надолго она не задержится. К вечеру гром и молния утихнут, а дождь – нет. К ночи температура чуть понизится – до 20 градусов.

Погода в Белорецке на 30 августа

В Белорецке 30 августа будет спокойная и теплая погода. Не совсем жарко и не холодно – то, что нужно. По данным синоптиков, утро начнется с 18 градусов тепла, а днем уже воздух нагреется до 25 градусов.

Солнечная и безоблачная погода удержится до самого вечера. Никаких осадков синоптики не обещают. А ветер поднимется не более чем до 10 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 30 августа

В Кумертау, похоже, будет в воскресенье самая жаркая погода. Гидрометцентр сообщает, что в городе весь день будет очень тепло. Уже утром температура воздуха составит 21 градус, а к 14-17 часам поднимется до 29 градусов.