Жители Уфы прочли стихи на вечерней набережной

В Уфе впервые прошла «Поэтическая набережная», организованная по принципу «зеленого» микрофона. Местные жители смогли выйти к нему и прочесть стихи.

На набережной у реки Белой собрались любители поэзии на днях. Кроме того, приехала и министр культуры Башкирии Амина Шафикова. В начале вечера перед собравшимися выступил председатель Правления Союза писателей РБ Заки Алибаев. Также стихи прочитали пэты Союза писателей Башкирии. Затем микрофон был передан желающим выступить жителям и гостям Уфы.

Из уст уфимцев прозвучали произведения любимых авторов и конечно, авторские стихотворения на русском, башкирском и татарском языках. Яркими выступлениями порадовали участники Всероссийского фестиваля «Мцыри». Журнал «Акбузат» пригласил всех желающих поучаствовать в конкурсе на знание башкирского языка. Министерство культуры РБ

В пресс-службе Минкультуры РБ отметили, что желающих выступить оказалось довольно много. Потому решено было провести подобное мероприятие снова в сентябре. Сообщается, что такие вечера могут стать традиционными.

Организовали «Поэтическую набережную» Национальная библиотека им. А.-З. Валиди РБ совместно с Союзом писателей РБ и Национальным литературным музеем РБ при поддержке Министерства культуры РБ.