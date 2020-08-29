В Башкирии школьникам снизили стоимость проезда на одном из видов транспорта

В период с 1 сентября и до 31 декабря, а также с 1 января будущего года и до 15 июня ученики общеобразовательных учреждений будут платить 11 рублей по карте «Алга-школьник» на пригородных поездах в пределах городской черты на участке Дема-Шакша-Дема в Уфе. Для этого нужно будет оформить льготный билет.