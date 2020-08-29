В Башкирии женщина едва не задохнулась в погребе

Так, к несчастным случаям, в том числе с летальным исходом, могут привести ядовитые газы, которые накапливаться при неправильном использовании владельцами погребов дезинфицирующих средств для обеззараживания от насекомых и грызунов. Хранение в погребах ЛВЖ, красок и других подобных веществ в негерметичной таре может иметь плачевные последствия для людей, спустившихся в данное помещение.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС