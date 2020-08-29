В Уфе проверили состояние школьных автобусов

В Уфе госинспекторы отделения технического надзора ОГИБДД провели проверку состояния школьных автобусов. Соответствуют ли они техническим требованиям и чему госинспекторы уделяли особое внимание?

При проверке отдельно отмечалось наличие устройств контроля режима труда и отдыха, системы ГЛОНАСС. Проверяли инспекторы и ремни безопасности: имеются ли они, исправны или нет. Затем очередь дошла и до аптечек и огнетушителей.

Также была проверена работа внешних световых приборов и исправность аварийных выходов, особое внимание уделено документации, позволяющей водителю управлять школьным автобусом. Во время проверки сотрудники ГИБДД проводили профилактические беседы с водителями, напоминая им о возложенной на них большой ответственности, так как они осуществляют подвоз детей к общеобразовательным учреждениям и домой, о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

Пресс-служба Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе

Те автобусы, которые полностью соответствовали всем требованиям, прошли проверку и были допущены к перевозке детей. Всего в Уфе имеется 59 школьных автобусов, распределенных по 22 образовательным организациям.