В Уфе проверили состояние школьных автобусов

В Уфе госинспекторы отделения технического надзора ОГИБДД провели проверку состояния школьных автобусов. Соответствуют ли они техническим требованиям и чему госинспекторы уделяли особое внимание?
При проверке отдельно отмечалось наличие устройств контроля режима труда и отдыха, системы ГЛОНАСС. Проверяли инспекторы и ремни безопасности: имеются ли они, исправны или нет. Затем очередь дошла и до аптечек и огнетушителей.
Те автобусы, которые полностью соответствовали всем требованиям, прошли проверку и были допущены к перевозке детей. Всего в Уфе имеется 59 школьных автобусов, распределенных по 22 образовательным организациям.