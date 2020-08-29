Учебный год 2020: что изменится для школьников и студентов?

Башкирия начинает учиться с 1 сентября, это решение уже принято.

Однако ребят ждут некоторые ограничения. Подробнее о них мы поговорили в прямом эфире на телеканале БСТ с министром образования Башкирии Айбулатом Хажиным и другими приглашенными гостями.

Как пройдет 1 сентября в 2020 году?

Линейки будут для трех классов: это 1, 9 и 11 классы. Они будут разведены по времени. Пройдут классные часы, урок Победы, открытый урок Радия Хабирова. Всем параллелям дадут понимание, как будут учиться дети. Ограничения связаны с ситуацией.

Родители могут прийти на школьные линейки?

Это касается первоклассников. Необходим масочный режим, дистанция в 1,5 метра. Однако родители в школу зайти не смогут.

Почему нет линейки для 5-х классов?

Родителям беспокоиться не надо. Классные собрания состоятся в онлайн-режиме. Все разъяснения будут. Со 2 сентября дети будут приходить в школы по своим входам. На входе их будут подхватывать классные руководители.

Как будет проходить обучение на дому?

На дому – только по справке. Есть перечень заболеваний, который рекомендует получать образование на дому. Учителя будут ходить к ним домой.

Как будут беречь учеников и учителей от коронавируса?

Разработаны специальные рекомендации подробно от момента входа до выхода из учебного учреждения. Все рассчитано по времени, это же касается и масок, рециркуляторов, термометрии, дезинфекции при посещении столовых и туалетов. Все это сделано для того, чтобы не допустить очагов инфекции.

Будут ли вызывать учеников к доске?

Первые несколько месяцев это не рекомендовано. После одной четверти – будут. Учителя, когда ребенок выйдет к доске, будут в маске.

Родители первоклашек смогут помочь детям разуться 1 сентября?

На первую четверть рекомендовано школам не пускать родителей. В рекреации, где встречают детей, идет пересечение детей и родителей. Минобразования просит минимизировать возможность контакта с детьми.

Будут ли линейки в вузах?

В течение первого полугодия массовых мероприятий не будет. Но для отдельных факультетов – будут, особенно для первокурсников. Все зависит от решения конкретного вуза.

Какие меры безопасности будут в вузах?

Как в школах: маски, рециркуляторы, социальная дистанция, потоки студентов максимально разводятся.

Какой проходной балл в вузы в среднем в этом году?

Пока эту цифру назвать сложно. Если говорить, например, о БГПУ, то в этом году – 70.

Нужна ли медицинская справка, чтобы пойти в школу?

Для школьников не нужна, а для детей в детском садике, если они не посещали садик в течение 5 дней, нужна. Справку можно получить в детской поликлинике.

Не будет ли столпотворения в поликлиниках в этом случае?

Поликлиники выделяют специальное время для получения справок. Однако медики просят не приходить спонтанно. На сайтах учреждений висит расписание, по всем внештатным ситуациям лучше звонить главным врачам. Все вопросы будут решены в приоритетном порядке. Если разговор не получился – звоните в Минздрав.

Ребенок идет в детсад 1 сентября, а справку можно получить только 5 сентября. Что делать?

Ситуация отработана. Поликлиники усилили количество педиатров. Если такая ситуация происходит 31-го числа, звоните главврачам.

Будут ли родительские собрания?

Они проходят уже в онлайн-режиме. За эти дни они завершаются для всех законных представителей. У родительского сообщества будет полное понимание учебного процесса.

Если у ребенка будет температура, его не пустят в школу?

Критичная температура – 37,1. Это касается и работников школы. При данной температуре никого в школу не пустят.

Должны ли быть рециркуляторы в каждой школе?

Школа должна быть ими обеспечена. А стоять они должны в местах особого риска, например, в столовой. В остальных помещениях – по графику. В обязательном порядке будут проводить дезинфекционные мероприятия с использованием специальных средств.

Не скажется ли это на здоровье детей?

К этому вопросу надо подойти заранее. Есть разные дезинфицирующие средства. Нужно в обязательном порядке подобрать средство с минимальным запахом.

Насколько рискованно идти в школу?

Риск есть. Но все ведомства заранее провели мероприятия, чтобы не допустить возникновения очагов в образовательных учреждениях.

Что будет с другими классами, кроме 1, 9 и 11 классов?

Все дети идут в школы со 2 сентября. Речь выше шла только о линейках.

Стипендии для одаренных детей в школах. Что это такое?

Они были еще с нулевых годов. Но изменилась сумма. Стипендия увеличена с 700 до 3000 рублей в месяц. Всего выпишут 100 стипендий. 60 из них выпишут тем, кто показал успехи в учебе, 20 – для юных спортсменов, 20 – для тех, кто выразил себя в сфере культуры.

Сколько подготовлено медицинских инспекторов?

1217 медицинских инспекторов. С 1 по 14 сентября они будут помогать организовывать учебный режим.

Если в течение учебного дня у ребенка поднимется температура?

Медицинский инспектор сообщает об этом своему координатору. В течение 2 часов информация доходит до Роспотребнадзора и родителей ребенка. То же самое касается учителей и других сотрудников.

На что будут обращать внимание медицинские инспекторы?

Организация пропускного режима, наличие антисептиков, бактерицидных ламп и многое другое. Если чего-то из этого нет – инспектор пишет протокол.

Будут ли завтраки у детей и не исчезнет ли суп из меню?

Составлено три варианта меню из 2 приемов пищи. Для первой смены есть завтрак, а для второй смены – обед. Родители могут не переживать, все нормы будут соблюдены.

Будут ли ученики 1-4 классов кушать бесплатно?

Да, обеспечен 100-процентный охват бесплатным питанием всех детей. Дети с 1 по 4 класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием из расчета 55 рублей один рацион.

Если у ребенка пищевая аллергия, что делать?

Разработано три варианта меню для ребят с различными проблемами. Все возможные отклонения в здоровье учтены в меню в 2020 году.

Что делать, если ребенок жалуется на невкусную еду?

Блюда отличаются от домашних пристрастий. Школьное питание – диетическое. Его не жарят, отсутствуют специи и соль добавляется по минимуму. Но специалисты стараются делать так, чтобы еда была вкусной.

Куда жаловаться на плохую еду?

У каждого родителя есть вкладка в системе АИС «Образование». Этот раздел пока в разработке. Запущен он будет с 14 сентября. Если вопрос не решается на уровне школы (учитель, директор), то он переходит на уровень Госкомитета по торговле.

Куда обращаться, если ребенок хочет претендовать на стипендию Главы Башкирии?

Три ведомства: министерство образования, молодежной политики и спорта, культуры. Все зависит от направления, на которое вы претендуете.

Будут ли доплаты для классных руководителей?

Все учителя получают по 5000 рублей в месяц за класс. Если таких классов два, то, соответственно, по 10 тысяч рублей.

А что насчет второй смены? Она будет?

Никаким законам она не противоречит. А вот третьей смены не будет.

Проводился ли ремонт дорог около школ?

Около всех школ установлены знаки, нанесена разметка, стоят новые светофоры там, где это надо. На дорогах близ школ положили «лежачие полицейские».

Как проводили ремонт столовых в школах?

Башкирия одной из первых решила кормить бесплатно детей с 1 по 4-е классы. В связи с этим проведен аудит в столовых. В некоторых местах элементарно не хватало посуды. Отныне все 1934 школ Башкирии готовы кормить детей вкусно и качественно.

Будет ли продленка в школах?

В некоторых школах ее придется ввести, особенно в тех случаях, когда автобус организует подвоз детей из отдаленных поселений.

Насколько безопасны будут школьные автобусы?

Аутсорсинговые компании обрабатывают автобусы после каждого рейса. Все понимают, что из автобуса дети могут принести вирус как в школу, так и домой. Поэтому – строгая обработка.

Поборы в школах. На что родители в этом году будут собирать деньги?

Поборы в школах категорически запрещены. По любому случаю необходимо сообщать в Министерство образования Башкирии. Руководитель министерства Айбулат Хажин пообещал разбираться с каждым инцидентом. Каждое обращение будет досконально рассмотрено. Все решения в классах должны приниматься коллегиально.

Будут ли олимпиады?

Да, они начнутся с октября. Все так, как было раньше.

Где появится единая школьная форма?

Она появится в 6 районах для учеников младших классов. Стоимость формы – демократичная. При этом никакого навязывания не будет. В рамках школьного форума «Взлетай» было представлено несколько форм одежды. За форму голосовали и учителя, и родители. Она соответствует всем необходимым техническим нормам.

Общежития для студентов. Что с ними?

Доступ в них контролируется, как раньше. С этого года добавится замер температуры, в общих местах установят рециркуляторы воздуха.

Почему только 1 курсы учатся оффлайн, а остальные – дистанционно?

Есть надежда, что с 1 ноября все остальные студенты смогут вернуться в вузы. Главное – переждать первые несколько месяцев.

Будет ли практика в вузах?

У каждого вуза по-своему. Так, например, у многих студентов практика в школах пройдет в рамках работы медицинским инспектором.

Как будут проходить уроки физкультуры?

По возможности их будут проводить на улице, если позволяет погода. Если погода плохая, то все залы после каждого урока должны быть обработаны.

Будут ли проходить ВПР (Всероссийские проверочные работы)?

С 5 по 9-е классы они возобновятся с 14 сентября. Учителям важно проконтролировать знания, которые есть у детей после четвертой "ковидной" четверти.

Какими продуктами кормят детей? Эти продукты - башкирские?

В основном - да, за исключением бананов и апельсинов, если они представлены в школьном меню. Продукты всегда качественные, все необходимые надзорные органы следят за этим, отбирая необходимые образцы как из сырья, так и из готовых блюд. За последний год, кстати, забракованных продуктов стало намного меньше.

У ребенка с прошлого учебного года остались деньги на счете, который предназначен для оплаты школьного питания. Что делать?

Необходимо обратиться к директору школы, они должны быть в курсе. Главное - деньги не сгорают.

Если ребенок остался дома на день из-за плохого самочувствия, нужна ли справка?

Самое главное: если ребенок чувствует себя плохо, видны симптомы ОРВИ - ребенка в школу лучше не отправлять. Справки требовать учителя не будут, если школьник остался на день-два дома.

Будут ли дети ездить в Уфу?

У Минобразования есть правило: раз в год детей из районов будут привозить в столицу. Для ребят, как обычно, организуют культурную программу и прогулку по Уфе.

Может ли учитель снять маску, если совсем трудно?

35 минут урок в маске - это много. Если учителю трудно, он может снять маску при условии дистанцирования от детей.

Будут ли закрывать школы, если заболеют дети?