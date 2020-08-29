Радий Хабиров рассказал, как Уфу «вылечат» от пробок

162 моста в Башкортостане нуждаются в реконструкции. А Уфе нужны еще как минимум 3 новые переправы. Об этом заявил Радий Хабиров.

Ремонт планируется провести с привлечением федеральных средств, заявки на участие в программе республика уже отправила. Глава региона проинспектировал ход строительства третьего Бельского моста, где сегодня сдвинули первый пролет вставки.

Со скоростью 25 сантиметров в минуту полуторатонную конструкцию, словно на лыжах, толкают к другому берегу Белой. Это первый пролет будущего моста. Чтобы не перекрывать движение на соседних, переправа потихоньку едет сама.

Затонский мост мы строили, собирали с двух сторон и уже в середине стыковали, а тут нет такой возможности, поэтому собираем и толкаем, собираем и толкаем, дойдем на тот берег на следующий год. Павел Рабухин, председатель совета директоров АО «Уралмостострой»

Вставочный мост будет трехполосным. Ширина каждой – почти 4 метра. Длина переправы – все 680. Объем работ колоссальный. В конструкции одного только металла – 6 тысяч тонн, сварочные швы смеряют по миллиметрам, трудятся полтысячи человек.

Стоимость масштабного проекта, который откладывался годами – свыше 3,5 миллиардов рублей. Больше половины средств Радию Хабирову удалось привлечь из федерального бюджета. Теперь задача властей – попасть во всероссийскую программу по реконструкции мостов.

Мы отправили заявку на ремонт 160 мостов, у нас они в не очень хорошем состоянии, а особенно в Уфе сложно из-за полуостровного расположения, и как минимум 3 моста нужны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Речь о переправах в Кузнецовском Затоне, в створе улицы Интернациональной и Восточный выезд. Они нацелены ускорить выезд из города и «вылечить» столицу от пробок. Но только вкупе с расширением развязок. Иначе на мосту будет эффект бутылочного горлышка.

Мост в одиночку работать не будет, его надо с развязкой Заки Валиди, Салавата Юлаева делать. Вот в ноябре мы должны начать и сдать уже вместе. Раиф Абдрахимов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан