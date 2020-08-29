Радий Хабиров рассказал, как Уфу «вылечат» от пробок

162 моста в Башкортостане нуждаются в реконструкции. А Уфе нужны еще как минимум 3 новые переправы. Об этом заявил Радий Хабиров.
Ремонт планируется провести с привлечением федеральных средств, заявки на участие в программе республика уже отправила. Глава региона проинспектировал ход строительства третьего Бельского моста, где сегодня сдвинули первый пролет вставки.
Со скоростью 25 сантиметров в минуту полуторатонную конструкцию, словно на лыжах, толкают к другому берегу Белой. Это первый пролет будущего моста. Чтобы не перекрывать движение на соседних, переправа потихоньку едет сама.
Вставочный мост будет трехполосным. Ширина каждой – почти 4 метра. Длина переправы – все 680. Объем работ колоссальный. В конструкции одного только металла – 6 тысяч тонн, сварочные швы смеряют по миллиметрам, трудятся полтысячи человек.
Стоимость масштабного проекта, который откладывался годами – свыше 3,5 миллиардов рублей. Больше половины средств Радию Хабирову удалось привлечь из федерального бюджета. Теперь задача властей – попасть во всероссийскую программу по реконструкции мостов.
Речь о переправах в Кузнецовском Затоне, в створе улицы Интернациональной и Восточный выезд. Они нацелены ускорить выезд из города и «вылечить» столицу от пробок. Но только вкупе с расширением развязок. Иначе на мосту будет эффект бутылочного горлышка.
А вот после самый старый из трех – мост со знаменитой аркой – ждет масштабная реконструкция. Уже подсчитали: на это уйдет еще года полтора. Переправу закроют, но на скорости движения в этом направлении это сказаться не должно. Ведь на смену двум придут три широкие полосы нового Бельского моста.